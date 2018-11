TÄNA | Meistrite liiga: Raskes seisus PSG võtab üliolulises kohtumises vastu Liverpooli

PSG on C-alagrupis nelja vooru järel 5 punktiga alles kolmandal kohal. Liverpoolil ja Napolil, kes võõrustab täna Crvena Zvezdat, on võrdselt 6 punkti. Ka Belgradi klubil on edasipääsulootused säilinud, sest neil on tabelis neli punkti.

Selle põneva alagrupi viimased voorus võõrustab Liverpool Napolit ja Crvena Zvezda PSG-d.

Tänased mängud/tabeliseisud:

A-alagrupp:

Madridi Atletico - Monaco

Dortmundi Borussia - Brügge

B-alagrupp:

PSV - Barcelona

Tottenham - Inter

C-alagrupp:

Napoli - Crvena Zvezda

Paris Saint Germain - Liverpool

D-alagrupp:

Moskva Lokomotiv - Galatasaray

Porto - Schalke 04