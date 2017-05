TÄNA: Meistrite liiga poolfinaalid avab 215. Madridi linnaderbi

UEFA jalgpalli Meistrite liiga esimeses poolfinaalis lähevad täna kell 21.45 Santiago Bernabeu staadionil vastamisi Madridi Real ja Madridi Atletico.

Linnarivaalid kohtuvad Meistrite liigas neljandat aastat järjest. Kõik varasemad kohtumised - 2015. aasta veerandfinaali ning 2014. ja 2016. aasta finaalid - on võitnud Real. Kokku on meeskonnad omavahel kohtunud 214 korda. 109 võitu on Realil, 54 Atleticol, viiki on lepitud 54 juhul.

Siiski keeldub Reali peatreener Zinedine Zidane enda meeskonda favoriidiks nimetamast. "Me ei ole favoriidid. Seis on 50-50, nagu alati play-off faasis," ütles prantslane.

"Tunneme teineteist väga hästi. Rivaliteet Atleticoga pole selle ajaga võrreldes, kui mina veel mängija olin, muutunud. See on pealinna derbi. Atletico läheb iga aastaga järjest paremaks ning tegemist on raske proovikiviga."

Simeonel paremkaitsjad otsas



Zidane peab lahendama küsimuse, kuidas asendada vigastatud ründajat Gareth Bale'i. Väljas on ka keskkaitsja Pepe, kuid vigastuspausilt on naasmas Raphael Varane.

Atletico probleemid kaitsjatega on suuremad - laatsareti nimekirjas on nii Jose Gimenez kui ka Junaran. Gimenez sai vigastada laupäeval mängus Las Palmase vastu, kui ta täitis vigastatud Sime Vrsaljkost tühjaks jäänud paremkaitsja kohta.

Kuna Diego Simeonel rohkem paremkaitsjaid polegi, eeldatakse, et ta toob sellele positsioonile Stefan Savici ning paneb 21-aastase Lucas Hernandezi keskele. See tähendaks aga juba töötava keskkaitsepaari Savic-Godini lahku löömist. Välistatud pole ka mõne poolkaitsja - näiteks Saul Niguezi või Koke - paremkaitsjaks tõstmine.

"Me leiame lahendused," rahustas Simeone pressikonverentsil poolehoidjaid.