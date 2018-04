TÄNA | Meistrite liiga mulluse finaali kordusetendus: Juventus haub Reali vastu kättemaksu

UEFA Meistrite liiga jätkub täna veerandfinaali avamängudega, kui vastamisi lähevad Torino Juventus ja Madridi Real ning Sevilla ja Müncheni Bayern.

Juventus ja Real kohtusid viimati alles kümme kuud tagasi Cardiffis 2017. aasta finaalis, kus Real purustas oma Itaalia rivaali 4:1. Kokku on omavahel kohtutud 19 korral.

Märkimisväärne on fakt, et just Juventus oli viimane klubi, kes Reali Meistrite liiga play-off'is konkurentsist kukutas, kui sellega saadi hakkama 2014/2015 hooaja poolfinaalis.

"Kohtume Meistrite liiga favoriidiga. Nende võitmine oleks meie jaoks tõeline skalp. See on meie jaoks galaõhtu. Vajame fännide toetust," ütles Juventuse peatreener Massimiliano Allegri. "Olen Cardiffi finaali paaril korral vaadanud. Oleme paljudes aspektides võrreldes selle ajaga edasi läinud."

Reali loots Zinedine Zidane: "See on mõlema meeskonna jaoks tohutult suur mäng. Cardiffi finaal ei mängi homme enam mingit rolli ning me ei mõtle sellele üldse. Juventusel ja Realil on sarnased mentaliteedid. Õppisin seal mängides palju. Juve on aastaid väga tugev olnud. Nad on täielik meeskond."

Sevilla ja Bayern on teineteise jaoks aga tundmatud vastased, sest ühtegi ametlikku omavahelist kohtumist nende tiimide vahel ajalugu ei mäleta. Selge favoriit on siin paaris Bayern, sest Sevilla on veerandfinaalis esimest korda 60 aasta jooksul. Bayern on aga kaheksa parema hulka pääsenud seitsmel korral järjest ja kokku 29 aastal. Rohkem veerandfinaale (35) on ette näidata vaid Madridi Realil.

Kuigi Sevillaga kohtutud pole, on Bayernil põhjust Hispaania klubisid peljata, sest just selle riigi satside vastu on viimasel neljal hooajal Meistrite liigas konkurentsist langetud.

Mõlemad kohtumised algavad kell 21.45.