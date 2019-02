TÄNA | Meistrite liiga kaheksandikfinaalid jätkuvad põnevate lahingutega: kohtuvad Liverpool - Bayern ja Lyon - Barcelona

Peatähelepanu koondub mõistagi eelmise aasta finalisti Liverpooli ja Saksa suurklubi Bayerni matšile. Liverpool on sel hooajal tõsiselt konkurentsis ka Premier League'i tiitliheitluses ning on näidanud head hoogu, samal ajal kui Bayerni hooaeg on uue peatreeneri Niko Kovaci käe all kulgenud heitlikult: eelmistel aastatel Bundesliga kindlalt võitnud Bayern on tänavu tabelis Dortmundi Borussia järel alles teisel kohal, kuigi vahe on viimaste nädalatega sulanud vaid kolme punkti peale.

Liverpool on mängu eel pisut hädas eemalejääjatega: kaitseliini liider Virgil van Dijk peab matši mängukeelu tõttu vahele jätma, pisivigastusega võitleb ka Dejan Lovren. Võimalik, et Liverpooli keskkaitses tuleb seetõttu alustada Joel Matipil ning tavapärasel keskpoolkaitsjal Fabinhol.