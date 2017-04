TÄNA: Meistrite liiga jätkub veerandfinaalidega: põnevuslahingus kohtuvad Juventus ja Barcelona

UEFA jalgpalli Meistrite liigas tehakse täna õhtul kell 21.45 algust veerandfinaalidega, kui vastamisi lähevad Dortmundi Borussia ja AS Monaco ning Torino Juventus ja FC Barcelona. Delfi vahendab jalgpalliõhtu sündmusi tekstipõhises otseülekandes.

Kuigi kihlveokontorites on Monaco Saksamaal selge autsaider, siis veeretas Dortmundi peatreener Thomas Tuchel soosikukoorma just Prantsusmaa liigas mängiva rivaali õlule.

"Monacol on palju mänijaid, kes meile muljet avaldavad. Neil on silmapaistvat talenti, kuid nad on ka meeskondlikult kompaktsed ja kehaliselt väga tugevad. Tegu on väga täiusliku paketiga, kel on erilise stiiliga silmapaistev treener. Neil on suured isiksused ning palju häid noori mängijaid," pildus Tuchel mängueelsel pressikonverentsil viisakusi. "See on 50-50 vastasseis, aga eelis on kergelt vastasel. Kuid me tunneme end mängu eel samuti suurepäraselt ning oleme valmis näitama, mis meis peidus on."

Monaco šansse kärbivad ka mitmed olulised puudujad. Kaitsja Djibril Sidibe viibib pimesoolepõletikuga haiglas ning poolkaitsja Timeoue Bakayoko, kes viimases ringis Manchester City vastu otsustava värava lõi, kannab mängukeeldu. Dortmundil seevastu on viimasel ajal vigastuse tõttu eemale jäänud mehed nagu Julian Weigl, Shinji Kagawa, Lukasz Piszczek ja Marco Reus just terveks saanud.

Enamus vutifännide pilke on täna pööratud Torinosse, kus Juventus võõrustab Barcelonat. Põnevat vastasseisu pakuvad Barca MSN-nimeline ründekolmik Messi, Suarez ja Neymar ja neid ohjeldama hakkav BBC-nimeline kaitsetrio Bonucci, Barzagli ja Chiellini, kellele Meistrite liigas on tänavu löödud vaid kaks väravat.

"Jalgpall on väga lihtne mäng: sa pead hästi kaitsma ja hästi ründama. Edukalt kaitsmine on täpselt sama suur kunst nagu värava löömine. Seda ei tohi häbeneda. Kes tahab sõud, mingu tsirkusesse,” lausus Juventuse peatreener Massimiliano Allegri.

Juventus ja Barcelona olid viimati vastamisi tunamulluses finaalis, kus Hispaania klubi võttis Berliini olümpiastaadionil 3:1 võidu. Kokku on omavahel kohtutud koguni seitse korda - kaks võitu on Juventusel, kolm Barcelonal ning kaks korda on lepitud viiki.

Juve ja Barca põnevusheitlust vilistab poolakas Szymon Marciniak, Dortmundis on peakohtunikuna ametis itaallane Daniele Orsato.