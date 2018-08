TÄNA | Meistrite liiga alagruppide loosimisel on õhus tõelise surmagrupi võimalus!

Ragnar Klavani eksklubi Liverpooli huvitava asetuse tõttu on õhus mitu sellist alagruppi, mis oleks tugitoolisportlastele tõeline maiuspala, klubidele endale aga kõige hullem õudusunenägu.

Nii kummaline kui see ka ei tundu, on kevadel Meistrite liiga finaalis mänginud Liverpool paigutatud alles kolmandasse tugevusgruppi, mis tähendab, et grupp, kuhu Jürgen Kloppi juhendatav sats loositakse, saab olema igal juhul intrigeeriv.

Kuidas kõlaks näiteks alagrupp Madridi Real, Dortmundi Borussia, Liverpool, Milano Inter? Kindlasti mitte vähemhuvitavam poleks ka seltskond Barcelona, AS Roma, Liverpool, Galatasaray. Vaata, kust otsast tahad, Liverpool on kahtlemata meeskond, keda konkurendid kolmandast kausist enda punti ei tahaks.

Nagu ikka, peab loosimisel arvestama paari kitsendusega. Ühte alagruppi ei saa sattuda sama riigi klubid ning UEFA täitevkomitee eriotsusega ei lasta alagrupifaasis kokku Venemaa ja Ukraina meeskondi. Peaks selline vaenulik paar kokku saama play-off ringis, siis keegi mõistagi enam kätt ette ei pane.

Et vältida ühe riigi klubide mängude sattumist ühele päevale (teisipäev või kolmapäev), on neist moodustatud paarid (Real & Barcelona, Atletico & Valencia, Bayern & Dortmund, Man City & Tottenham, Man United & Liverpool, Napoli & Roma jne...). Kui üks paarilistest loositakse A, B, C või D gruppi, asetatakse teine paariline automaatselt ühte gruppi tagumistest ehk E, F, G või H.

Esimene alagrupivoor peetakse juba 18. ja 19. septembril. Kaheksandikfinaalidega tehakse algust 12. veebruaril, Meistrite liiga võitja selgub 1. juunil Madridi Atletico kodustaadionil.

Tugevusgrupid:

1. pott