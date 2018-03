TÄNA | Manchester United - Sevilla kaheksandikfinaalis kõik lahtine, Romal Šahtariga selg vastu seina

UEFA jalgpalli Meistrite liiga jätkub täna kahe kaheksandikfinaali korduskohtumisega. Manchester United võõrustab Sevillat (avamäng 0:0) ja AS Roma Donetski Šahtari (avamäng 1:2).

FC Porto ja Milano Interi ihaldatud trofeeni viinud Jose Mourinho üritab ka Unitedit sammukese karikani lähemale tõugata. Olles 2017. aastal võitnud Euroopa liiga, on nad Meistrite liigas nii otsustavas faasis esimest korda pärast 2014. aastat.

Avamäng näitas aga, et Sevilla näol pole tegemist papist vastasega. Kuigi Hispaania klubi pole kunagi kaheksandikfinaalist kaugemale jõudnud, on neil korduskohtumiseks siiski päris soodne seis, sest näiteks 1:1 viigi korral viiks võõrsil värava reegel edasi just neid.

Mourinho tunnistas eilsel pressikonverentsil, et United pole Meistrite liigas kaugeltki suurfavoriit, kuid järgmises ringis ehk veerandfinaalis on juba kõigil võrdsed võiduvõimalused.

"Ma arvan, et me pole selles sarjas üks tugevamaid meeskondi, aga kui sa oled juba kaheksa parema sekka jõudnud, võib kõike juhtuda. Kaheksandikfinaal tundub veel liiga kaugel, kuid veerandfinaalis võid hakata juba poolfinaali hõngu tundma," sõnas portugallasest loots.

Sevilla on Meistrite liiga kaheksandikfinaali pääsenud kolmel korral ning edasipääsust alati napilt ilma jäänud. 2008. aastal jäid nad penaltitega alla Fenerbahcele, kui kahe mängu kokkuvõttes jäi seis 5:5, kaks aastat hiljem kaotati 2:3 Moskva CSKA-le ning 12 kuud tagasi sama koondtulemusega Leicester Cityle.

Sevilla treening Old Traffordil. Foto: REUTERS/SCANPIX

Ajalugu toetab Šahtari

Romal seisab ees aga oluliselt raskem ülesanne. Iga Šahtari värav - eeldusel, et ise jäädakse võimalikult kauaks kuivale - süvendaks itaallaste lootusetust ning viiks Ukraina klubi Itaalia pealinnas üllatusresultaadile lähemale.

Viimati mängis Roma Meistite liiga veerandfinaalis 2008. aastal. Šahtar on kolmest kaheksandikfinaalist võidukana välja tulnud kahest, viimati 2011. aastal just tänase vastase vastu. 2013. ja 2015. aastal tulid play-off'i avaringis vastaseks Saksamaa tipud Dortmund ja Bayern ning edasipääsust polnud siis lõhnagi, esimesele kaotati kahe mängu kokkuvõttes 2:5, teisele 0:7.

Manchester United - Sevilla mängu teenindab peakohtunikuna hollandlane Danny Makkelie, Itaalias mõistab õigust Hispaania brigaad eesotsas Alberto Undiano Mallencoga.

Delfi vahendab kell 21.45 algavate mängude käiku tekstipõhises otseülekandes.

AS Roma eilne treening Foto: AFP/SCANPIX