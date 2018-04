TÄNA | Manchester City ja Roma üritavad Meistrite liigas midagi, millega on ajaloos hakkama saanud vaid kaks klubi

Viimases liigamängus Evertoni vastu äärekaitsja rolli täitnud Ragnar Klavan alustab täna eeldatavasti pingilt. Soodsa seisu korral võib arvata, et eestlane pääseb matši lõppfaasis platsile.

Barcelona edasipääsule panuseid teha ei saa

Kui Manchester City võimetesse Liverpooli vastu seis ümber pöörata veel usutakse, siis näiteks selle peale, et Barcelona edasi pääseb, enamus kihlveokontorites enam panuseid teha ei saagi. Roma edasipääsulootusi hinnatakse koefitsendiga üle 100.

"Põhiline viga, mis me teha saame, on mõelda, et me oleme juba poolfinaalis," manitses Barcelona peatreener Ernesto Valverde sellegipoolest oma hoolealuseid. "Roma mängib suurema intensiivsusega, sest nad on tagaajaja rollis. Peame olema valmis, et nad tahavad iga hinna eest esimesena värava lüüa. Me teame, et skoorimise mõttes on meil palju eeliseid, aga ka neil on häid mängijaid ning me peame selleks valmis olema."

Meistrite liiga: Man City - Liverpool, Roma - Barcelona

Mõlemad mängud algavad kell 21.45. Delfi vahendab kohtumiste kulgu tekstipõhises otseülekandes.