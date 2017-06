TÄNA: Madridi Real ja Juventus heitlevad Cardiffis klubijalgpalli ihaldusväärseima trofee nimel

Täna õhtul kell 21.45 lähevad Walesi pealinnas Cardiffis Millenniumi staadionil vastamisi hispaanlaste Madridi Real ja Itaalia jalgpalliklubi Torino Juventus, et selgitada välja tänavune UEFA Meistrite liiga võitja.

Oma ajaloo 12ndat Euroopa meistritiitlit jahtiv Real tõuseks tänase triumfi korral esimeseks klubiks, kes on suutnud Meistrite liiga võitu kaitsta. Kui Real on tugevaima eurosarja kõige edukam klubi, olles tiitli võitnud aastatel 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 ja 2016, siis Juventus on ihaldatud karika pälvinud kahel korral (1985,1996) ja kaotanud rekordilised kuus finaali.

Kaks Euroopa suurklubi on omavahel kohtunud 18 korda ning mõlema meeskonna arvel on 8 võitu. Vaid kahel korral on jäänud mäng viiki. Korra varem on kohtutud ka Meistrite liiga finaalis - 1998. aastal pälvis tiitli Real, Juventuse eest tegi toona kaasa ka Reali praegune peatreener Zinedine Zidane.

Kui Zidane juhtis Reali tänavu Hispaania meistriks, siis Massimiliano Allegri juhendatav Juventus kaitses edukalt Serie A tiitlit, kuigi aasta tagasi kaotati mitu olulist mängumeest. Müüdi ju Paul Pogba Manchester Unitedisse ja Álvaro Morata Reali.

Tänase finaali eel on Zidane`i jaoks suurim küsimus, kas usaldada keskväljale Isco või Gareth Bale. Suurepärase hooaja teinud uelslane tahaks kodupubliku ees kindlasti mängida, kuid meest on tänavu seganud vigastused. Isco on viimases kolmes Reali mängus algkoosseisu kuulunud ja oma valikut õigustanud. Lisaks Bale`ile on täna vigastusest paranemise järel uuesti mänguvalmis ka Dani Carvajal. Keskkaitse tugitala Pepe jääb ka täna murtud roide tõttu eemale.

Juventust ei saa aidata põlvetraumast taastuv Marko Pjaca. Sami Khedira naases eelmises mängus platsile, olles paranenud poolfinaalis Monaco vastu saadud vigastusest. Khedira ja Gonzalo Higuain on kaks Juventuse meest, kes üritavad tiitli napsata oma endise koduklubi eest.

Juventus võitis tänavu eurosarjas H-alagrupi ning alistas kaheksandikfinaalis Porto, veerandfinaalis Barcelona ja pääsu eest finaali juba mainitud Monaco. Itaallased on ühtlasi ainsad, kes pole sel hooajal veel kaotusekibedust tundnud. Real oli parim F-grupis ning mängis seejärel play-offis üle Napoli, Müncheni Bayerni ja mulluse finalisti Madridi Atletico.

Kergeks favoriidiks peetakse finaali eel Reali, kuid Allegri on kindel, et Juventus on valmis üllatust valmistama. "Oleme terve aasta kõvasti tööd teinud, et jõuda tänasele tasemele. Laupäeval peame aga võitma. Peame mõistma, kuna on õige hetk rünnata ja kuna kaitsta," märkis Torino boss Sky Sportsile.

Reali kapten Sergio Ramos usub, et täna on võimalused 50-50. "Ma ei usu, et meeskondadel suurt vahet on. Meie võidu ja kaotuse võimalused on täiesti võrdsed. Ma ei tea, kas finaalidel on vahet, aga meie läheme väljakule, et anda endast taas parim."

Ramosest ja (või) Cristiano Ronaldost võib täna saada esimene jalgpallur, kes on suutnud värava lüüa kolmes Meistrite liiga finaalis. Ronaldo on varem skoorinud aastatel 2008 (Manchester Unitedi eest) ja 2014, Ramos aastatel 2014 ja 2016.

Juventused senised finaalid:

1972/73: AFC Ajax 1:0 Juventus

1982/83: Hamburger SV 1:0 Juventus

1984/85: Juventus 1:0 Liverpool FC

1995/96: Juventus 1:1 AFC Ajax (penaltid 4:2)

1996/97: Dortmundi Borussia 3:1 Juventus

1997/98: Juventus 0:1 Madridi Real

2002/03: Juventus 0:0 AC Milan (penaltid 2:3)

2014/15: Juventus 1:3 FC Barcelona

Reali senised finaalid:

1955/56: Madridi Real 4:3 Stade de Reims Champagne

1956/57: Madridi Real 2:0 ACF Fiorentina

1957/58: Madridi Real 3:2 AC Milan

1958/59: Madridi Real 2:0 Stade de Reims Champagne

1959/60: Madridi Real 7:3 Frankfurti Eintracht

1961/62: SL Benfica 5:3 Madridi Real

1963/64: Milano Internazionale 3:1 Madridi Real

1965/66: Madridi Real 2:1 FK Partizan

1980/81: Liverpool FC 1:0 Madridi Real

1997/98: Madridi Real 1:0 Juventus

1999/00: Madridi Real 3:0 Valencia CF

2001/02: Madridi Real 2:1 Leverkuseni Bayer

2013/14: Madridi Real 4:1 Madridi Atlético

2015/16: Madridi Real 1:1 Madridi Atlético (penaltid 5:3)