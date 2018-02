TÄNA | Liverpool jätkab Meistrite liigat, põnevuspaaris kohtuvad Real ja PSG

Täna õhtul jätkub jalgpalli Meistrite liiga kahe kaheksandikfinaaliga, kus FC Porto võõrustab Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli ja Madridi Real võtab tõelises põnevuspaaris vastu PSG.

Liverpooli viimane Meistrite liiga play-off jääb koguni üheksa aasta taha. Siis jõudis klubi veerandfinaali, kus alistuti Chelsea`le. Pärast seda piirduti kahel aastal alagrupiturniiriga ning kuuel hooajal ei jõutud üldse Euroopa tugevaimasse eurosarja.

Täna ei saa Liverpooli aidata äärekaitsja Nathaniel Clyne, kuid nii Klavan kui Joe Gomez on vigastusest paranenud ning uuesti meeskonna rivistuses.

Ilmselt usaldab peatreener Jürgen Klopp taas väravasuule Loris Kariuse, kes on viimastes mängudes suurepärast mänguvormi näidanud. Keskväljal on Liverpoolil puudu distsiplinaarkaristust kandev Emre Can, kelle koha võtab ilmselt kapten Jordan Henderson.

Ülejäänud poolkaitsja kohad jagunevad James Milneri, Georginio Wijnaldumi, Adam Lallana ja Alex Oxlade-Chamberlaini vahel. Rünnakul jääb Klopp ilmselt kindlaks kolmikule Sadio Mane, Mohamed Salah ja Roberto Firmino

Klopp sõnas pressikonverentsil: "Austan Portot väga - nad on hea segu jalgpallist ja võitlusest. Mulle meeldib see. Kuid ka meil pole halb meeskond ning me üritame seda näidata. Tean, et see on tasavägine paar."

Neljast senisest omavahelisest euromängust on kaks lõppenud viigiliselt ja kaks Liverpool võiduga.

Mõlemad kaheksandikfinaali avamängud algavad täna Eesti aja järgi kell 21.45.