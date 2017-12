TÄNA | Liverpool ei tohi Moskva Spartakile kaotada, Klavan põhikoosseisus

Jalgpalli Meistrite liigas on täna mängupäev Ragnar Klavani koduklubil Liverpoolil, kes kohtub alagrupiturniiri viimases voorus kodus Moskva Spartakiga. Delfi vahendab jalgpalliõhtu (kõik mängud algavad kell 21.45) sündmusi otseblogis.

Liverpool pääseb play-off'i, kui Spartaki vastu suudetakse kaotust vältida. Kui see õnnestub, võib Klavanist saada esimene eestlane, kes mänginud Meistrite liiga kaheksandikfinaalis. Kas see teoks saab, on praegu muidugi vara hinnata, kuid arvestades Liverpooli keskkaitsjate pidevat probleemi vigastustega, on tõenäosus päris suur.

Liverpool juhib oma alagruppi üheksa silmaga, teisel kohal on Sevilla kaheksa ning kolmandal Spartak kuue punktiga. Viiest voorust kaks viiki teeninud Maribor on juba mängust väljas.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles eilsel pressikonverentsil, et Klavan on teda vahepeal vaevanud haigusest täielikult paranenud. "Olukord on märksa parem. Klavan ja Gomez on tagasi, nad treenisid eile (üleeile - toim). Matip ja Lallana on aga endiselt eemal," rääkis sakslane, lisades, et täna saadetakse ilmselt väljakule tugevaim rivistus.

"Tahame edasi pääseda, seega ma ei kõhkle, kui on võimalus tugevaim rivistus välja panna. Meil on pärast homset kõvasti aega, et järgmisele mängule mõelda (pühapäeval Evertoniga)."

Ragnar Klavan kuulub täna Liverpooli algkoosseisu, moodustades keskkaitsepaari koos Dejan Lovreniga. Väikese üllatusena on pingile jäetud tavapärane kapten, keskpoolkaitsja Jordan Henderson.

Here's tonight's team against Spartak Moscow. Coutinho wears the captain's armband. pic.twitter.com/pu5tfTO3R8 — Liverpool FC (@LFC) December 6, 2017





Kõik tänased mängud (kell 21.45):

FC Porto - Monaco

Feyenoord - Napoli

Liverpool - Moskva Spartak

Maribor - Sevilla

RB Leipzig - Besiktas

Madridi Real - Dortmund

Donetski Šahtar - Manchester City

Tottenham - APOEL

Alagrupiseisud:

E: Liverpool 9 punkti, Sevilla 8, Spartak 6, Maribor 2

F: Man City 15, Donetsk 9, Napoli 6, Feyenoord 0

G: Besiktas 11, Porto 7, Leipzig 7, Monaco 2

H: Tottenham 13, Madridi Real 10, Dortmund 2, APOEL 2