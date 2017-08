TÄNA | Klavan ja Liverpool alustavad teekonda Meistrite liiga alagrupiturniiri poole

Foto: ANDREW COULDRIDGE, Action Images via Reuters

Liverpooli ründaja Roberto Firmino (vasakul) osteti Inglismaale just Hoffenheimist

Täna õhtul saab alguse UEFA Meistrite Liiga play-off voor, kus selguvad viimased meeskonnad, kes tagavad pääsme ihaldatud alagrupiturniirile.

Play-off'i on tänavu eriliselt mõjuv põhjus jälgida ka Eesti jalgpallisõpradel, sest üle nelja aasta on meil võimalik kaasa elada eestlasest pallurile - Ragnar Klavani koduklubi Liverpool läheb vastasmisi Saksa tippklubi Hoffenheimiga.

Eeldatavatest vastastest tõi loosiratas konkurendiks tõenäoliselt kõige kõvema pähkli. Viimati 2014/15 hooajal Meistrite liigas mänginud Liverpool peab seekord põhiturniirile pääsemiseks kahe mängu kokkuvõttes üle mängima Hoffenheimi.

Kahemängulise seeria eel on Liverpoolil murekohti küllaga. FC Barcelona ridadesse ihkav meeskonna staarmängija Philippe Coutinho jäeti ka tänaseks mänguks tiimi koosseisust välja.

Lisaks lekkis Liverpooli kaitse Premier League'i hooaja avamängus Watfordi vastu kõvasti. Nagu eelmiseski hooajas, jäädi 3 : 3 viigiga lõppenud mängus hätta standardolukordades kaitsmisel – seisva palli olukordadest laskis Liverpool endale kaks väravat lüüa.

Kuna Liverpooli kaitse põrus viimati korralikult, siis võib oodata, et peatreener Jürgen Klopp teeb koosseisus muudatusi. Keskkaitsjate osakonnas on esimese vahetusmehena oma võimalust ootamas just Klavan.

Liverpool peab play-off'i seerias ülimalt ettevaatlik olema – vastane Hoffenheim lõi mullusel hooajal Bundesliga klubidest standardolukordadest kõige rohkem väravaid. Õhuvõitluses on tänavu eriti osav ka Saksamaa koondisesse murdnud 29-aastane ründaja Sandro Wagner.

Meistrite liiga alagrupiturniiril on Eesti jalgpall olnud häbiväärselt vähe esindatud - Klavan ise ongi ainus mängija, kes seal platsile on pääsenud, saades hooajal 2009/10 Alkmaari eest põllule ühes mängus kaheksaks minutiks. Sergei Pareiko ja Henrik Ojamaa on Poola klubidega viimase viie aasta jooksul play-off'i jõudnud, kuid sealt edasi pääsenud ei ole.

Hoffenheimi ja Liverpooli kohtumine algab täna õhtul kell 21.45. Delfi toob sündmuste käigu huvilisteni otseblogi vahendusel.