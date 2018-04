TÄNA | Klassikaline vastasseis: Liverpool ja Manchester City kohtuvad juba 179. korda

UEFA Meistrite liiga veerandfinaalis on täna võistlustules Ragnar Klavani koduklubi Liverpool, kes võõrustab kodust rivaali Manchester Cityt.

Kuigi meeskonnad on läbi ajaloo omavahel kohtunud 178. korral - Liverpoolil on 87, Cityl 45 võitu, 46 korda on lepitud viiki -, minnakse eurosarjas vastamisi esmakordselt.

Arvestades, millist imelist hooaega City tänavu on teinud, pole favoriidis kahtlust, kuid veidi sabinat võib siiski tekitada fakt, et Liverpool on ainus klubi, kellele Pep Guardiola hoolealused sel Premier League'i hooajal on kaotanud. See juhtus jaanuaris, kui Anfieldi staadionil oli 90-minutilise thrilleri lõpuks tablool numbrid 4:3. Septembris sai Jürgen Kloppi meeskond võõrsilt aga 0:5 "kolaka".

"Me tahame sellel turniiril minna nii kaugele välja kui võimalik, seega me peame paratamatult kohtuma maailma parimate meeskondadega. City enesekindlus on erakordselt kõrgel tasemel, kuid meie oleme samuti hetkel hea soone peal," rääkis eilsel pressikonverentsil Klopp. "Mulle meeldivad keerulised ülesanded ja rasked tööd. Treeneri jaoks on see kõige huvitavam - mida teha ja kuidas poisse võimalikult hästi ette vlmistada. See on suur võimalus ning me teeme kõik, et võita."

City peatreener Pep Guardiola: "Kõik räägivad, kui raske Liverpooliga saab olema, aga see on täpselt samamoodi Barcelona, Bayerni või Sevilla jaoks. Veerandfinaalides pead lihtsalt arvestama, et sulle tulevad vastu kõige tugevamad meeskonnad maailmas. Meie mängustiil sobib Liverpoolile. Loomulikult me üritame neid peatada, aga ma tunnen, et parim variant võitmiseks on siis, kui me mängime sama meeskondlikult, nagu me seni oleme teinud."

Klavanit täna platsile oodata pole, sest Kloppi sõnul pole Eesti koondise keskkaitsja mänguvormis.

Messi kord särada