TÄNA | Kelle saab Liverpool Meistrite liiga poolfinaalis vastaseks?

Jalgpalli Meistrite liigas ja Euroopa liigas loositakse täna poolfinaalpaarid. Kuninglikus Meistrite liigas on nelja parema sekka jõudnud ka Ragnar Klavani koduklubi Liverpool, kes saab vastaseks kas AS Roma, Madridi Reali või Müncheni Bayerni.

Kui Liverpool on play-off'is alistanud Porto ja Manchester City, siis samaväärseid skalpe on ette näidata ka teistel: Roma on alistanud Donetski Šahtari ja Barcelona, Bayern Besiktase ja Sevilla ning Real Pariisi Saint-Germaini ja Juventuse.

Poolfinaalide avamängud peetakse 24. ja 25. aprillil, kordusmatšid 1. ja 2. mail. Meistrite liiga finaal peetakse Kiievis 26. mail.

Huviga tasub jälgida ka Euroopa liiga loosi, sest teadupoolest lähevad augustis Tallinnas UEFA superkarikafinaalis vastamisi Meistrite liiga võitja ja Euroopa liiga võitja. Euroopa liigas on nelja parema sekka jõudnud Arsensl, Madridi Atletico, Marseille'i Olympique ja RB Salzburg.

Meistrite liiga loosiüritus algab Eesti aja järgi kell 13.00 ning Delfi Sport kajastab seda otseblogis.