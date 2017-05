TÄNA: Kas Monaco suudab Meistrite liiga poolfinaalis avada Juventuse raudse kaitse?

Jalgpalli UEFA Meistrite liigas alustavad täna poolfinaalseeriat AS Monaco ning Torino Juventus. Koduväljaku eelist omab Monaco, kohtumine algab Eesti aja järgi kell 21.45. Delfi vahendab sündmuste kulgu tekstipõhise otseblogina.

Prantsusmaa meistrivõistluste liider Monaco on sel hooajal kodus mänginud suurepäraselt. Seitsmest Meistrite liiga mängust on võidetud kuus ja viigistatud üks. Nädalavahetusel pikendati kodumängude võiduseeria 13-le mängule, kui 3:1 alistati Toulouse.

Võimalik algrivistus - Subašić; Mendy, Jemerson, Glik, Touré; Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar; Mbappé, Falcao.

Itaalia liiga tabelijuht Juventus tegi nädalavahetusel võõrsil 2:2 viigi Atalantaga. See näitab, et neile on võimalik lüüa küll, ehkki Meistrite liigas on oponendid ilmselgelt skoorimisega hätta jäänud. Hirmsa ründekolmikuga Barcelona jäi veerandfinaalis kahe mängu peale päris nullile.

Võimalik algrivistus - Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanić, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Mandžukić; Higuaín.