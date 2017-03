Täna õhtul selguvad jalgpalli Meistrite liigas kaks veerandfinalisti, kui kaheksandikfinaalide kordusmängudes kohtuvad Torino Juventus ja FC Porto ning Leicester City ja Sevilla.

Juventus läheb kordusmängule ilmselge favoriidina, sest avamäng võideti võõrsil tulemusega 2:0. Inglise valitseva meistri Leicesteri ja Sevilla kohtumine peaks pinget pakkuma märksa enam, sest inglased alustavad koduväljakul 1:2 kaotusseisust.

Leicester City on uue peatreeneri Craig Shakespeare`i käe all alustanud väga edukalt ning saanud Inglise liigas jagu nii Liverpoolist kui Hull Cityst 3:1. Hispaania liigas kolmandat kohta hoidev Sevilla on kaks viimast mängu viigistanud - nii Alavési kui Leganésiga mängiti 1:1.

"Teame, et võõrsil löödud värav andis meile suurepärase võimaluse. Tuleb väga eriline mäng, atmosfäär on kindlasti elektriline. Ootan oma meeskonnalt, et nad viimastest mängudest saadud enesekindluse täna väljakule kaasa võtaks," kommenteeris Shakespeare pressikonverentsil.

Eile 57-aastaseks saanud Sevilla juhendaja Jorge Sampaoli loodab, et meeskond teeb talle ilusa sünnipäevakingi. "Parim kingitus oleks, kui me jõuaks Euroopa kaheksa parema meeskonna hulka. See on nii klubile, mängijatele kui fännidele ajalooline võimalus," rääkis Sampaoli.

Ühtlasi kiitis argentiinlane oma vastaseid: "Leicester mängib hetkel täpselt sellist mängu, mis nad ka meistriks viis. Nad on märksa otsustavamad."

Siiani on Meistrite liigas veerandfinaali jõudnud Hispaania klubid Madridi Real ja Barcelona ning sakslaste Müncheni Bayern ja Dortmundi Borussia.