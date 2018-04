TÄNA | Kas keegi suudab Roma saavutust korrata? Meistrite liigas hakkavad eduseisu kaitsma Real ja Bayern

Jalgpalli Meistrite liigas jätkuvad täna veerandfinaalid: vastamisi on Madridi Real - Juventus ja Müncheni Bayern - Sevilla.

Sarnaselt eilsetele vastasseisudele on ka nendes paarides avamängude järel asjad vähemalt näiliselt selged: Real võitis Juventust võõrsil koguni 3:0, Bayern alistas Sevilla samuti võõrsil 2:1. Eilne vutiõhtu aga näitas, et sellises turniiri faasis ei saa ühtegi tiimi alahinnata: AS Roma fenomenaalne 3:0 võit FC Barcelona üle oli märgiks ka Realile ja Bayernile: mütsiga lööma minna ei tohi, olgugi et erinevalt Barcelonast peavad nemad oma kordusmängu koduplatsil.

Reali mängu juures on kindlasti üheks jutupunktiks ka Cristiano Ronaldo personaalküsimus - portugallasest äss on sel hooajal värava löönud igas Reali Meistrite liiga kohtumises ning kavatseb kindlasti oma ajaloolist seeriat täna pikendada.

Sevilla ülesande teeb aga Bayerni vastu raskemaks tõsiasi, et Müncheni hiid pole sel hooajal koduplatsil kordagi kaotusekibedust tundnud ning isegi viigidki on tulnud väga harva - Sevillal oleks aga täna minimaalselt tarvis 2:0 võitu, et edasi poolfinaali pääseda.