Jalgpalli UEFA Meistrite Liigas jätkuvad täna hilisõhtul kaheksandikfinaalid, kui peetakse kaks äärmiselt põnevat kohtumist: Arsenal kohtub Müncheni Bayerniga, Real Madrid võtab vastu Napoli.

Kuigi mõlemas paaris on Bayerni ja Reali näol favoriit olemas, tõotavad kohtumised tulla isegi pingelisemad kui esialgu tunduda võib. Bayern on küll Saksamaa Bundesligas kindel liider, kuid pole sel hooajal Carlo Ancelotti käe all näidanud sellist ülevõimu nagu paaril eelmisel aastal Pep Guardiola juhendamisel. Ka Meistrite liiga alagrupis jäädi Atletico Madridi järel teiseks, samal ajal kui Arsenal tuli oma grupis PSG ees esikohale.

Arsenal ja Bayern lähevad viimase 13 hooaja jooksul Meistrite liiga kaheksandikfinaalis kokku juba neljandat (!) korda - ning seni on kõik vastasseisud lõppenud Saksa meeskonna edasipääsuga.

Lust ja lillepidu ei oota ees ka Reali - Napoli on kõigi sarjade peale kokku püsinud võitmatuna koguni viimased 18 mängu järjest ning nende ründejõud eesotsas Lorenzo Insigne, Dries Mertensi ja endise Reali palluri Jose Callejoniga on tõusnud vapustavasse hoogu, mis tähendab, et Zinedine Zidane'i hoolealused peavad ka koduplatsil vastasesse väga suure austusega suhtuma.

Mõlemad kohtumised algavad täna õhtul kell 21.45 ning Delfi vahendab sündmuste käiku otseblogi abil.