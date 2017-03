Täna õhtul peetakse jalgpalli UEFA Meistrite liigas kaks esimest kaheksandikfinaalide kordusmängu, kui Napoli võtab vastu Madridi Reali ja Arsenal Müncheni Bayerni.

Selge favoriidina lähevad kohtumistele Real ja Bayern, kes said avamängudest vastavalt 3:1 ja 5:1 võidu.

Arsenali peatreener Arsene Wenger pidi eilsel pressikonverentsil esmalt ümber lükkama ajalehtedes avaldatud spekulatsioonid, et Alexis Sanchez läks treeningul tiimikaaslastega tülli ja alustas seetõttu Liverpooliga kaotusmängu vahetusmeeste pingilt.

"Need kuuldused ei vasta tõele, kohe mitte üldse. Aga ma mõistan, et te peate ajalehtedes midagi kirjutama. Ja kui me mänge ei võida, on lehes ka vastavad lood," teatas Wenger, kelle meeskond on neljast viimasest liigamängust kaotanud juba kolm ja langenud Premier League`is viiendaks.

Wengeri kinnitusel on tema suhted Sancheziga, kelle leping lõpeb 15 kuu pärast, sama normaalsed kui iga teise mängijaga. Sanchezi jätkamine klubis sõltuvat prantslase sõnul vaid Arsenali klubist.

Arsenali ei saa täna aidata haigestunud Mesut Özil, vigastusega on väljas Santi Cazorla. Bayernil on mängukeeluga eemal Philipp Lahm, vigastatud on Jérôme Boateng.

Reali peatreener Zinédine Zidane ütles Napoliga kordusmängu eel, et kuigi neid rahuldaks ka minimaalne kaotus, lähevad nad mängima võidu peale. "Eeldan, et Napoli alustab väga intensiivselt, sest nad peavad kiiresti värava lööma. Aga pole tähtis, kuidas alustatakse, sest kogu 90 minutit on vaja hästi mängida. Meistrite liiga on Reali jaoks alati suur prioriteet. Ma tean, et vastas on tugev meeskond, kes tegi hea avamängu, kuid ma pole mures. Oleme tugevate vastaste vastu harjunud mängima," sõnas Zidane.

Napoli peatreener Maurizio Sarri viskas pressikonverentsil endale omaselt paar nalja. "Ma küsisin, kas võin Reali vastu panna väljakule 12 jalgpallurit, kuid mulle vastati eitavalt," sõnas Sarri ja lisas, et Napoli ei tunne kordusmängu eel pingit pinget. "Kogu vastutus ja pinge on Madridi Realil. Nad on maailmameistrid, nad on rikkaim klubi maailmas, nad on parimad. Aga meil on jälle fännid maailmameistrid ja homme (täna - toim.) näeb seda terve Euroopa."

Tänased mängud algavad Eesti aja järgi kell 21.45.