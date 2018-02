TÄNA | Euroopa El Clasico - kas Messi saab lõpuks Chelsea vastu jala valgeks?

UEFA jalgpalli Meistrite liigas peetakse täna järjekordsed kaks kaheksandikfinaalide avamängu, kui Saksamaal kohtuvad Müncheni Bayern ja Besiktas ning Inglismaal Londoni Chelsea ja FC Barcelona.

Kohtumise eel, mida on kutsutud lausa "Euroopa El Clasicoks", räägitakse enim Lionel Messi negatiivsest statistikast mängudes Chelsea vastu. Nimelt on Messi Chelsea vastu platsil olnud kaheksas kohtumises 655 minuti jagu, kuid värav on Argentina pallivõluril nende vastu avamata. Viimati, kui Chelseaga 2012. aasta poolfinaalis kohtuti, lõi Messi penalti latti ning luhtas sellega Barcelona võimaluse finaali jõuda.

UEFA kodulehel on välja toodud, et Messi on Euroopas mänginud 37 erineva klubi vastu 16 riigist. Lisaks Chelseale on tal veel raskusi olnud kuue meeskonna vastu skoorimisel: Madridi Atletico, Benfica, Milano Inter, Liverpool, Kaasani Rubin ja Udinese.

Chelsea ja Barcelona on omavahel eurosarjades kohtunud 15 korral. Esimene mäng jääb aastasse 1966., viimane 2012. Ühtegi nendevahelist finaali ajalugu ei mäleta, kuid neli viimast lahingut on peetud poolfinaalides. Kokku on viis korda lepitud viiki, viis võitu on saanud Chelsea ja viis võitu Barcelona.

Ammu pole eurosarjas võrku sahistanud ka Luis Suarez, kes on Meistrite liigas kuival olnud tervelt 791 minutit. Viimati sai ta palli võrku 2017. aasta märtsis PSG vastu.

Delfi toob Meistrite liiga õhtu sündmused lugejateni otseblogi vahendusel.