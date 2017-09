TÄNA | Briti leht ennustab Klavanit Meistrite liiga mänguks algkoosseisu, Liverpooli enda portaal mitte

Jalgpalli Meistrite liiga jätkub täna alagrupimängudega. Väljakule tuleb ka Ragnar Klavani koduklubi Liverpool, kes kohtub võõrsil Moskva Spartakiga.

Eesti koondise kapteni lootused algkoosseisus platsile pääseda on ahtakesed. Klavan on küll meeskonnaga Moskvas kaasas, kuid Jürgen Kloppil pole erilist põhjust teda teistele keskkaitsjatele Dejan Lovrenile ja Joel Matipile eelistada. Horvaat ja kamerunlane olid platsil ka viimases liigamängus Leicester City vastu. Iseasi, kas nad seal täielikult terveks jäid.

Liverpooli kaitseliini valikud muudab hõredamaks Joe Gomezi mängukeeld. 20-aastane inglane korjas endale punase kaardi viimases euromängus Sevilla vastu.

Jätkuvalt on laatsareti nimekirjas Nathaniel Clyne ja Adam Lallana, kuid Spartakil on rivist väljas veelgi suurem hulk võtmemängijaid eesotsas nende hollandlasest ründaja ja suurima väravaküti Quincy Promesiga, keda ka Liverpool viimastel aastatel on jahtinud.

Lisaks on Spartakil puudu nende 30-aastane poolkaitsjast kapten Denis Glušakov ja Cape Verde ründaja Ze Luis, samuti Brasiilia duo Pedro Rocha - Luiz Adriano, vahendab väljaanne Liverpool Echo.

Spartaki ja Liverpooli kohtumist vilistab prantslane Clement Turpin, kes oli viimati Liverpooli mängul ametis 2015./2016. aasta Euroopa liiga hooajal, kui 1:0 alistati play-off'is toonane Klavani leivaisa Augsburg.

Liverpool on varem Spartakiga kohtunud neljal korral, saldoks kaks võitu ja kaks kaotust. Viimati oldi vastamisi 15 aastat tagasi, mil Michael Owen lõi võõrsil 3:1 võidumängus kübaratriki.

Liverpooli eeldatav algkoosseis:

Daily Express: Loris Karius, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Ragnar Klavan, Andrew Robertson, James Milner, Emre Can, Gini Wijnaldum, Alex Oxlade-Chamberlain, Daniel Sturridge, Sadio Mane.

This is Anfield: Karius, Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Moreno, Henderson, Can, Coutinho, Firmino, Salah, Mane.

Teised mängud (kõik kell 21.45):

APOEL - Tottenham

Besiktas - RB Leipzig

Dortmund - Madridi Real

Manchester City - Donetski Šahtar

Monaco - FC Porto

Napoli - Feyenoord

Sevilla - Maribor

Delfi vahendab jalgpalliõhtu sündmusi operatiivselt teksitpõhises otseülekandes.