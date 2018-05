Suure finaali ootuses: millised näevad välja tänaste Briti ja Hispaania ajalehtede esiküljed?

Jürgen Klopp kuulutab The Suni esiküljel: "Võitmine on meil veres. Ja Salahist võib saada suur jalgpallur." Mõlemad avaldused on võetud eilsest pressikonverentsist, kus Liverpooli peatreener ütles, et "Liverpooli DNA-sse on sisse kirjutatud võime korda saata suuri asju" ning kiitis Salahi suurepärast hooaega, kui temalt paluti egiptlast võrrelda Ronaldo ja Messiga. Sakslane andis mõista, et kui Salah edaspidi sama järjepidevalt mängib, võib temastki kunagi saada jalgpalli suurkuju nagu ülejäänud kahest mehest.

Eriti sügavamõttelise pealkirjaga on välja tulnud Liverpool Echo: "Igavikus kajastub see, mida me elus teeme." See piiblist pärinev rida on olnud aastaid Liverpooli fännide üheks tunnuslauseks. Pildil viidatakse kõigile viiele Liveprooli Meistrite liiga võidule.



Iconic ECHO front page tomorrow - make sure you grab our special Champions League final souvenir edition #LFC #Tallships pic.twitter.com/7Us5wTFACe — Liverpool Echo (@LivEchonews) May 25, 2018