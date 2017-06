Süüdlased teada: Torino kaose tekitasid enesetaputerroriste mänginud poisid

Itaalia politsei on laupäeval Torinos vallandnunud paanika tekitamise eest uurimise alla võtnud kaks poissi, kes tahtsid enesetaputerroriste mängides pisut nalja teha.

Torino kesklinnas San Carlo väljakul toimunud Meistrite liiga ühisvaatamine lõppes fiaskoga. Valjud paugud ajasid inimesed paanikasse ja kabuhirmus laiali jooksnud rahvamassi all said mitmed vigastada. Kolm inimest on haiglas kriitilises seisus, üks neist on 7-aastane poiss, keda hoitakse pea- ja rinnavigastuste järel kunstlikus koomas. Arstiabi vajas kokku üle 1500 inimese.

Politsei tuvastas süüdlased turvakaamera lindistuste põhjal. Üks poistest, kes kandis seljakotti, ajas keset väljakut seistes käed külgedele laiali ja ütles midagi, mis pani inimesed uskuma, et tegu on enesetapupommitajaga. Paanika vallandudes oli ta ainus, kes väljakule liikumatult seisma jäi. Peagi tirisid sõbrad temagi paigalt ära, ilmselt aru saades, et nali oli käest ära läinud.

Itaalia meedia teatel olevat poisid ka tünga tegemise üles tunnistanud.