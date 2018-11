Steve McManaman: uskumatu, kui hambutu oli Liverpool

"Lootsin, et Liverpool suudab rohkem väravavõimalusi luua. Nad olid ikka uskumatult hambutud. Tavaliselt ei saa Liverpooli kohta seda öelda," kommenteeris McManaman. "Ka vahetusmehed ei toonud mängu mingit muutust. Nii Firmino kui Origi - täielik pettumus."

"Kuna Liverpool mängib võõrsil kehvasti ja PSG kodus hästi, siis on karta, et Liverpool kaotab ka järgmise matši. Seega on vaja viimases voorus Napolit igal juhul võita, mis on keeruline ülesanne," lisas McManaman BT Sporti stuudios.

Kodumeeskonna mõlemad väravad lõi avapoolaja keskel Milan Pavkov, kes osteti Belgradi kõigest 0,27 miljoni naela eest. Liverpooli kaitsja Virgil Van Dijk ja väravavaht Allison, kelle Pavkov üle mängis, maksid Inglismaa klubile samas kokku 130 miljonit naela.

Liverpoolil on tänase kaotuse järel 6 punkti, Crvena Zvezdal 4 silma. Õhtul mängivad samas grupis veel Napoli (5p) ja Paris Saint Germain (4p).