Spartaki seksikas arst pani enne Liverpooliga kohtumist mängijatele peale karmi keelu

Jalgpalli Meistrite liigas peetakse kolmapäeva õhtul mitu tähtsad kohtumist ning üks neist toimub Liverpoolis, kus kohalik tiim võõrustab Moskva Spartakit. Kui Liverpoolil piisab edasipääsu kindlustamiseks ka viigist, siis Spartak vajab alagrupist edasi jõudmiseks võitu. Spartaki meeskonna arst Viktoria Gamejeva otsusas kohtumise eel mängijatele sõnad peale lugeda, et saavutada palliväljakul maksimaalne tulemus.
Gamejeva rääkis Venemaa meediale, et ta keelas jalgpalluritel kohtumise eel seksimise, kuna niimoodi on võimalik palliväljakul sooritusi parandada. “Meditsiinilisest aspektist olukorda vaadeldes võib öelda, et võistluse eel aitab seks ainult naisi,“ sõnas Gamejeva.
“Kui naine asub näiteks viis kuni kümme minutit pärast vahekorda kahevõitlusalal matile, siis on tema sooritus kindlasti parem,“ teatas ta. “Meeste jaoks on asjad hoopis vastupidised. Nad ei tohiks kaks kuni kolm päeva enne jalgpallimängu seksida.“
Liverpooli ja Spartaki kohtumine algab kell 21.45.
E-alagrupi tabeliseis enne viimast vooru:
1. Liverpool 9 punkti
2. Sevilla 8
3. Moskva Spartak 6
4. Maribor 2
Это фото посвящаю победе!❤️ Столько надежд! Столько ожидания! И вот этот заветный гол на 90й минуте! Вырвали три очка! Ура!Красно – белые, с победой! ⚪️🔴#sport #fcsm #спартак #фкспартак #фкспартакмосква #fcspartak #fcsm #б #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok
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