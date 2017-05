Sõnakas Mourinho tõusis Manchester Unitedi peatreenerina uutesse kõrgustesse

Tihti kõneainet pakkuv, karismaatiline ja sõnas jalgpallitreener Jose Mourinho jõudis Manchester Unitedi UEFA Euroopa liiga võiduga uutesse kõrgustesse.

54-aastane portugallane on esimene peatreener, kes suutnud võita kahel korral UEFA Meistrite liiga (FC Porto 2004, Milano Inter 2010) ja kahel korral Euroopa liiga (FC Porto 2003, Manchester United 2017).

"Minu jaoks on seekordne Euroopa liiga trofee kõige väärtuslikum, sest see on võitude rivis hetkel viimane," juubeldas Mourinho pärast triumfi Stockholmis. Mourinho võitis ManU-ga esimesel hooajal kohe kolm karikat - Wembleyl mängides augustis Community Shieldsi ja veebruaris liigakarika ning mais kirsina tordil Euroopa liiga.

