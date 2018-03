ŠOKEERIVAD KAADRID | Barcelona politsei ja turvamehed tümitasid halastamatult Chelsea fänne

Hispaania võimud on varem korduvalt oma jalgpallifännide peal kasutatavate võtete eest kriitikat saanud - viimati oli teema üleval siis, kui Liverpool Meistrite liiga alagrupimängus Sevillat külastas.

Seekord langesid ohvriks aga Chelsea poolehoidjad. "Kui staadionilt rahulikult väljusime, trügisid turvamehed meist ühtäkki mööda, justkui oleksid tahtnud positsioonid sisse võtta. Mõni hetk hiljem hakkasid nad meid lihtsalt lükkama ja suruma, pekstes meid nuiadega isegi siis, kui inimesed pikali kukkusid. Inimmassi sees olid ka mitmed lapsed. Tõusin püsti ja näitasin ühele politseinikule last, kes oli pikali paisatud - aga sain selle peale lihtsalt nuiaga vastu rannet," kirjutab üks Chelsea fänn šokeerivast kogemusest.

"See rünnak ei olnud provotseeritud. Minu isa, kes oli seljaga politseinike poole ning üritas ülejäänuid kaitsta, sai lihtsalt kolm nuiahoopi vastu alaselga. See ei olnud aga lihtsalt üks pahatahtlik turvamees, see oli organiseeritud rünnak."

Was bad going out aswell ! Security were awful before, during and after the game !!! pic.twitter.com/zyQTPrHj1F— Dan #10 ⚽ (@DanielCFC92) March 14, 2018