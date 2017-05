Simeone loodab, et Reali-mängu esimest 30 minutit jäädakse veel kauaks mäletama

Madridi Atletico peatreener Diego Simeone rõhutas pärast Meistrite liigast väljalangemist, et on siiski oma mängijate üle uhke ning avaldast lootust, et ühel päeval suudetakse Madridi Realiga kauem sammu pidada.

Poolfinaali avamängu võõrsil 0:3 kaotanud Atletico oli avapoolajal tegemas imelist comeback'i. 16. minutiks juhtis Atletico juba 2:0, kuid poolaja lõpus toodi Simeone hoolealused kiirelt maa peale tagasi. Isco 42. minuti värav tähendas, et Atletico vajanuks edasipääsuks veel kolme tabamust. Teisel poolajal enam väravaid ei löödudki.

"Olen õnnelik ja uhke. Näitasime taaskord, et oleme võidelnud parimate kohtade nimel koos Madridi Reali ja Barcelonaga juba viis ja pool aastat," rääkis Simeone. "Esimesed 30 või 35 minutit esimesest poolajast jäävad inimeste mällu. Jah, vastane kasutas ilmselt ära meie kaitse korratuse ja lõi värava, aga need hetked ja maagilised momendid, mis Calderoni staadionil on olnud, jäävad mälestustesse."

Erakordselt suurt austust näitas Simeone mängujärgselt välja 33-aastase Gabi ja 31-aastase Diego Godini vastu. "Kahju, et me osasid mängijaid ei saa kloonida. Aastad mööduvad ning nad ei jää samale tasemele, aga ma olen uhke, et kõikvõimas Real Madrid - maailmameister - pidi meiega nii kõvasti vaeva nägema," sõnas argentiinlane.

"See näib väike, aga on tegelikult tohutu samm Realile ja Barcelonale lähemale. Loodan, et ühel päeval oleme nende tasemel."