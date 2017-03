Leicester City jalgpalliklubi peatreener Craig Shakespeare usub, et tema juhendatav meeskond suudab ka tänavu maailma šokeerida ning võita Meistrite liiga.

Mullu üllatuslikult Inglismaa meistriks tõusnud Leicester võtab homme õhtul koduväljakul vastu Sevilla, kellele Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamäng võõrsil 1:2 kaotati.

Claudio Ranieri vallandamise järel Leicesteri juhendajaks nimetatud Shakespeare ütles pressikonverentsil, et mängijad peavad uskuma, et suudavad alistada mitte ainult Sevilla, vaid suudavad võita terve Meistrite liiga.

"Miks mitte? Me oleme veel konkurentsis ja läheme igat mängu võitma," sõnas ensekindel Shakespeare Meistrite liiga võitmise kohta.

"Atmosfäär on homme kindlasti elektriline ning ma loodan, et meeskond suudab väljakul ära kasutada selle enesekindluse, mille oleme saanud Liverpooli ja Hulli võitmisega."

Peatreener lisas, et Sevillaga kordusmängu eel on meeskond harjutanud ka penaltide löömist: "Me ei taha midagi juhuse hooleks jätta."