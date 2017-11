Sevilla loots teatas Livervpooli kohtumise vaheajal mängijatele kohutava uudise

Eile Meistrite liigas Liverpooliga 3:3 viigistanud Sevilla klubi jalgpallurid said poolajal riietusruumis teada kohutava uudise. Nimelt ütles peatreener Eduardo Berizzo neile, et põeb vähki.

Pole teada, kas just see uudis motiveeris mehi kõvemini pingutama, aga 0:3 kaotusseisust koduväljakul nad just teisel poolajal välja tulid. Viigivärav löödi nurgalöögist kohtumise kolmandal üleminutil.

Inglise meedia kirjutab, et ametlikku pressiteadet 48-aastase argentiinlase haiguse ja selle kohta, kuidas see mõjutab tema jätkamist praeguses ametis, oodatakse Sevillalt täna.

"Kuna see on isiklik ja keeruline teema, eelistaksin oodata homseni," ütles Sevilla president Jose Castro teisipäeval raadiojaamale Cope.