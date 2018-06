Selgus põhjus, miks Liverpooli väravavaht tegi Meistrite liiga finaalis suured prohmakad

Jalgpalli Meistrite liiga finaalmängus Madridi Reali vastu kaks suurt prohmakat teinud Liverpooli väravavahil Loris Kariusel oli matši ajal peapõrutus.

Sellise informatsiooni avaldas Kariust USA-s uurinud dr Ross Zafonte.

Karius sai vigastada finaalmängu teise poolaja alguses, kui Reali kapteni Sergio Ramose küünarnukilöök tabas väravavahi pead. Mõned minutid hiljem söötis Liverpooli puurivaht palli Karim Benzema jalale, kes lõi 1:1 viigivärava. Pool tundi hiljem lasi Karius sisse ka Gareth Bale'i ülikauglöögi, hinnates palli lennu trajektoori valesti.

Hetkel USA-s puhkav Karius käis Bostonis viibides ka arsti vastuvõtul, kus tehtud uuringutel avastatigi, et väravavaht mängis enamuse kohtumisest Reali vastu peapõrutusega.

Zafonte ütles, et on "tõenäoline", et sakslase ootamatud eksimused olid tingitud just peapõrutusest, sest uuring näitas, et 24-aastasel väravavahil oli põrutusest tingitult silmanägemise düsfunktsioon.