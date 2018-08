Selgus kohtunik, kes vilistab Tallinnas toimuvat UEFA superkarikafinaali

37-aastase Marciniaki kõrval on abikohtunikeks poolakad Pawel Sokolnicki ja Tomasz Listkiewicz. Otsajoone ääres abistavad peakohtunikku Pawel Raczkowski ning Tomasz Musiał. Neljandaks kohtunikuks on rumeenlane Ovidiu Alin Hategan.

Marciniak on rahvusvahelisel tasandil vilistanud alates 2011. aastast. Kokku on ta vilistanud 58 UEFA kohtumist. Eelmisel hooajal oli Marciniak ametis neljas Meistrite Liiga kohtumises.

UEFA superkarikafinaalis kohtuvad omavahel Hispaania klubid Madridi Real ning Madridi Atletico.

