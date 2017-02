UEFA jalgpalli Meistrite liiga kaheksandikfinaalide avakohtumistes alistas Sevilla koduväljakul Leicester City 2:1 ning FC Porto kaotas vähemuses mängides Torino Juventusele 0:2.

Hispaania liigatabeli kolmas Sevilla kontrollis mängu Leicester Cityga täielikult kuni 73. minutini. Juhiti 2:0, sealjuures ei löödud ära penaltit, pall oli käinud korduvalt ka väravaraamide pihta. Ja siis äkki tekkis inglastel üks võimalus ning Jamie Vardy karistas ära. Inglismaal kõrgliigas püsimajäämise eest võitlevale Leicesterile piisab kodumängu 1:0 võidust ja pääs veerandfinaali oleks tõsiasi.

Torino Juventus sai võõrsil turvalise edu sisse ning oleks suur ime, kui Itaalia jalgpalli lipulaev kodus väärataks. Portot vedas alt Alex Telles, kes võttis kolme minutiga kaks kollast kaarti ja oli sunnitud 27. minutil väljakult lahkuma. Meeskond jäi vähemusse ja oli aja küsimus, millal Juventus skoori avab. Teise poolaja keskel löödi kaks väravat, vaid 141 sekundilise vahega. Skoori tegid Marko Pjaca ja Dani Alves.

Eelinfo:

Kui muidu oleks Premier League'i tšempion Hispaania mulluse seitsmenda koha omaniku vastu selge soosik, siis täna on pilt vastupidine. Leicester City võitleb koduliigas ellujäämise nimel, kuid Euroopas on kõik uksed veel justkui valla.

"Me oleme tõsised autsaiderid," kasutas kesist koduliiga vormi vastaste uinutamisel ära ka Leicesteri peatreener Claudio Ranieri. "Eelmine aasta oli imeline, see hooaeg pole meil midagi välja tulnud. Teadsime, et pohmell võib saabuda, aga ma ei arvanud, et see nii tugev saab olema. Aga me oleme siin ja oleme valmis võitlema."

Sevilla loots Jorge Sampaoli: "Hoolimata Leicesteri raskustest tean, et kui me ennast ei ava ja täie pühendumisega asja juures pole, võivad nad meile palju kahju teha. Ärgem unustagem, et nad võitsid Meistrite liiga alagrupi ülekaalukalt."

Mõlemal meeskonnal on võimalus edasipääsu korral ajalugu teha. Leicester mängib teadupärast Meistrite liiga play-off'is esmakordselt, kuid ka enamus Sevilla fännide silmad pole klubi veerandfinaali jõudmist näinud, sest see juhtus viimati 1958. aastal.

Juventuse ja Porto puhul meenutatakse kõikides eelvaadetes nende 1984. aasta kohtumist Meistrite liiga eelkäija European Cup Winners Cup finaalis, kui Itaalia klubi portugallasi 2:1 võitis. Pärast seda on omavahel kohtutud veel 2001. aastal alagrupiturniiril. Seal sai Juventus kodus 3:1 võidu, Porto kodustaadionil lepiti 0:0 viiki.

Mõlemad klubid on tänase mängu eel hiilgavas vormis. Porto on koduliigas võitnud järjest kuus kohtumist, Juventus seitse.