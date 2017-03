Teisipäevases Sevilla - Leicester City Meistrite liiga mängus punase kaardi saanud Samir Nasri süüdistab Jamie Vardyt teesklemises ja Inglise meediat tema teo mahavaikimises.

Nasri saadeti väljakult minema, kuna tegi Vardy suunas pealöögi, millest Leicesteri ründaja ka pikali kukkus.

"Minu jaoks on ta petis. Kui ta oleks välismaalane, kirjutaksite ka teie, Inglise meedia, et ta on petis," ütles Nasri BBC vahendusel.

Vardy polnud Nasri määratlusega päris nõus: "Ma pole petis ega ole seda kunagi olnud. See on kõik, mis mul selle kohta öelda on."

Sevilla oli selleks hetkeks 0:2 kaotusseisus ning jäi väljakule kümnekesi, kui mängida oli veel tervelt 20 minutit. Olukorrast üle keenud Nasrid pidid tiimikaaslased väljaku äärde saatma, mis võttis aega ligi kolm minutit. Leicester pääses veerandfinaali kahe mängu kokkuvõttes 3:2 võiduga.

"Üks koondise mängija ei peaks nii käituma. Ma arvasin, et Inglise mängijad on kõvemad mehed. Tema oli see, kes minu näo ette tuli," jätkas Nasri. "Sellele eelnes mingi viga ja ta lükkas mind, küsides "Mida sa teed?" ja tuli siis mu näo juurde. Kui ma tõtt räägiks, siis te ei trükiks seda ära. Ma tahaksin temaga rääkida, aga siin on liiga palju kaameraid ja turvamehi. Ma pean mõtlema järgmisele aastale ega tohi pikka mängukeeldu saada."