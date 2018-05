Salah: olen kindel, et saan MMil mängida

"See oli minu jaoks väga raske õhtu, aga ma olen võitleja. Olen kindel, et saan Venemaal mängida ja teid kõiki uhkeks teha," kirjutas Salah Twitteris. "Teie armastus ja toetus annab mulle jõudu, mida vajan."

Eile oli samasuguse optimistliku avalduse teinud ka Egiptuse Jalgpalliliit, teatades, et õlanihestuse saanud Salah peaks MM-finaalturniiriks terveks saama.

Egiptuse koondise jaoks algab MM 15. juunil, kui kohtutakse Uruguayga. Veel on egiptlastega samas alagrupis peoperemehed venelased ja Saudi-Araabia meeskond.

Salah sai vigastada laupäeval, kui Meistrite liiga finaali avapoolajal kukkus Madridi Reali kaitsja Sergio Ramos talle õnnetult käe peale. Real võitis finaali 3:1.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e