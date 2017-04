Saksamaa prokurör: Dortmundi jalgpallimeeskonda rünnanud terrorist juhtis Iraagis ISISe rühma

Saksamaa föderaalprokuratuur andis neljapäeval teada, et Dortmundi Borussia jalgpallimeeskonna ründamises vahistatud 26-aastane iraaklane Abdul Beset A. juhtis varem Iraagis kümneliikmelist ISISe rühma.

Samas teatas prokuratuur, et neil ei ole veel tõendeid, et vahistatud iraaklane, kes saabus Saksamaale 2016. aastal läbi Türgi, oleks seotud Dortmundi bussi lähedal toimunud pommiplahvatustega, vahendab Reuters.

Kohus peab nüüd otsustama, kas prokuratuuri poolt esitatud taotlus jätta kahtlusalune vahi alla kauemaks kui 24 tunniks, on põhjendatud või tuleb mees vabaks lasta.

Prokuratuuri kinnitusel on neil alust arvata, et Abdul Beset A. juhtis varem Iraagis kümneliikmelist ISISe rühma, mis tegeles inimröövide, salakaubaveo, väljapressimiste ja tapmistega.

Ajalehe Bild andmetel leiti rünnakupaigast kolm identset kirja, milles nõutakse, et Saksamaa tooks Süüriast välja oma hävituslennukid Tornado ning et Saksamaa sulgeks Ramsteinis asuva USA sõjaväebaasi. Kirjas seisab, et kui neid nõudmisi ei täideta, on kõik Saksamaal ja mujal ristisõdijate riikides elavad valeusulised näitlejad, lauljad, sportlased ja teised avaliku elu tegelased ISISe tapmisnimekirjas.

Kolm plahvatust leidsid aset teisipäeva õhtul pärast kella seitset, kui Dortmundi meeskond alustas bussiga teekonda oma kodustaadionile Meistrite liiga mängule AS Monacoga. Saksamaa klubi kaitsja Marc Bartra sai bussi akende purunemise järel kergelt vigastada ning talle tehti hiljem haiglas käeoperatsioon. Praeguseks on jalgpallur juba paranemas.

Riikliku süüdistaja Frauke Köhleri sõnul oleks võinud terroriakt lõppeda märksa hullemate tagajärgedega, sest põõsastesse peidetud lõhkekehad, mis olid täidetud metallitükkidega, kujutasid ohtu vähemalt 100 meetri raadiuses.

Borussia ja Monaco mäng lükati 22 tunni võrra edasi ning peeti kolmapäeva õhtul ilma vahejuhtumiteta. Meistrite liiga veerandfinaali avamängu võitis Monaco 3:2.