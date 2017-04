Saksa võimud tabasid Dortmundi pommiplahvatustes kahtlustatava isiku

Riikliku süüdistaja Frauke Köhleri sõnul on kahtlusalustel terrorismiga seotud taust ja võimalik, et nad kuuluvad islamiäärmuslaste hulka. Sellele viitavad sündmuspaigalt leitud kolm kirja, viidetega Süüriale ja Allahile. Tabatud kahtlusalune saadi kätte mitme hoone läbiotsimisel.

Köhleri sõnul oli tegu terroriaktiga, mis võinuks lõppeda palju hullemate tagajärgedega. Lõhkekehad oli täidetud naeltega, millest üks leiti Dortmundi jalgpallimeeskonna bussi istme peatoest. Plahvatuste ulatusraadius oli enam kui 100 meetrit.

The bombs that harmed the @BVB-bus were filled with nails. One of those nails was found in a headrest. Could have been much worse.