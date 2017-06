Ronaldo: vanus on vaid number, tunnen ennast noore poisina

Madridi Reali kahe väravaga teise järjestikuse Meistrite liiga tiitlini aidanud Cristiano Ronaldo ei tunne, et tema hoog võiks lähiajal raugeda.

32-aastane portugallane püstitab järjest uusi rekordeid ning jõuab uute teetähisteni - finaalis löödud teine värav oli tema karjääri 600. tabamus.

Nüüd ei oota meest ees aga suvepuhkus, vaid Venemaal toimuv Konföderatsioonide karikaturniir, kuhu Portugal sõidab Euroopa meistrina.

"Mul on kaks või kolm vaba päeva, misjärel on meil Portugaliga valikmäng ning Konföderatsioonide karikaturniir," rääkis Ronaldo pärast Meistrite liiga finaali. "Hooaeg on pikk, kuid olen motiveeritud ja õnnelik. Vanus on vaid number. Tunnen ennast noore poisina."

Oma kriitikutele oli mehel samuti vastus varnast võtta. "Ma usun, et inimestel saavad minu kritiseerimiseks sõnad otsa, sest arvud ei valeta. Olen väga õnnelik, sest võidame suuri karikaid ja need on mu karjääri parimad hetked. Tean, et ütlen seda igal aastal, aga see on tõsi!"