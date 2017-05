Ronaldo: teadsime, et üks värav on Atletico jaoks surmav

Madridi Reali staarründaja Cristiano Ronaldo sõnul oli Atleticole Meistrite liiga poolfinaali korduskohtumises löödud üks värav vastasseisu otsustanud murdekoht.

Atletico läks kordusmatši kiirelt 2:0 juhtima, kuid Isco 46. minuti tabamus võttis viimast korda euromängus Vicente Calderoni staadionil mängivalt meeskonnalt hoo maha. Tänu avamängu 3:0 võidule läks koondtulemusega 4:2 finaali Real.

"Teadsime, et üks värav oleks nende jaoks surmav. Meil oli rohkem kogemusi ja seda me ka näitasime," rääkis Ronaldo Hispaania meediale.

"Kõike võib juhtuda, aga ma näen tiimi seestpoolt. Me oleme tugevad. Mängijad on väga head - nii need, kes mängivad tihti ja kui ka need, kes saavad harvem platsile."

Reali peatreener Zinedine Zidane kiitis hoolealuseid kannatlikkuse eest. "Me teadsime, et me peame kannatama, eriti esimesed 20 või 25 minutit. Atletico lõi kaks väravat, alustas mängu väga hästi, paremini kui meie. Nad panid surve peale, võitsid palju teisi palle. Ning me polnud nurgalöögi värava puhul nii tähelepanelikud kui peaks. Aga me teadsime, et kui jääme rahulikuks ja kannatlikuks, loome ka ise võimalusi. Pärast 25 minutit muutusid asjad täielikult ning me leidsime oma mängu. Teisel poolajal olime juba palju paremad," ütles prantslane.

3. juunil finaalis Torino Juventusega kohtuvast Realist võib saada esimene meeskond pärast Meistrite liiga laienemist 1990-ndate alguses, kes on suutnud tiitlit kaitsta.

"Meil on hea meel finaalis mängida. See on olnud pikk ja sugugi mitte kerge tee. Peab õnnitlema kogu meeskonda, et see kaks aastat järjest on juhtunud. Ma teen oma tööd hästi, aga mängijad on need, kes väljakule lähevad, kannatavad, võitlevad ja usuvad, et see on võimalik. Võime kõik olla rõõmsad, kuigi me pole veel midagi võitnud," sõnas Zidane.