Ronaldo pääseb ühemängulise võistluskeeluga ja saab Old Traffordil mängida

Ronaldo nägi punast kaarti kolmapäeval Juventuse 2:0 võidumängus Valenciaga, kui väljakukohtunik Felix Brych leidis oma abilisega konsulteerimise järel, et portugallane haaras vastasmängijal juustest.

Euroopa Jalgpalliliidu (UEFA) distsiplinaarkomisjon pole veel otsust teinud, kuid itaallaste Tuttosport kirjutab, et kuigi tavaliselt antakse punase kaardi korral kahe või kolme mängu pikkune võistluskeeld, peab Ronaldo vahele jätma vaid ühe mängu.

Kui varem arvati, et Juventus esitab Brychi vastuolulise otsuse peale kaebuse, siis tegelikult pole Torino klubi seda teinud, sest nad olevat juba kursis, et UEFA piirdub vaid ühemängulise karistusega. See tähendab, et Ronaldo ei saa osaleda vaid vähetähtsas kohtumises Šveitsi klubi Young Boysiga ning pääseb platsile tagasi juba ülejärgmiseks euromänguks, kus Juventuse vastaseks on Old Traffordil Ronaldo eksklubi Manchester United.