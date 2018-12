Euroopas ja Põhja-Ameerikas kiputakse ikka tihti mõtlema, et kõige paremad ja kõvemad sündmused leiavad aset just nende osavõtul. Nagu spordimaailm tõestab, siis suuri võistlusi peetakse ka mujal. Jalgpalli Meistrite liiga Lõuna-Ameerika versioonis ehk Copa Libertadorese finaalis kohtusid esmakordselt Argentina kaks suurimat klubi River Plate ja Boca Juniors ning võib öelda, et huvi tundis kogu maailm. Kordusmäng peeti küll Madridis, kuid kogu sündmustiku epitsenter asus ikkagi Buenos Aireses, kus klassiviha kahe tiimi vahel on pulbitsenud umbes 100 aastat.