Robben Bayerni madalseisust: asi ei lähe hapuks ühe nädalaga

Niko Kovaci juhendatav Bayern kaotas nädalavahetusel Herthale 0:2 ja tegi enne seda koduväljakul Augsburgiga 1:1 viigi.

"Ilmselgelt pole me sellise olukorraga harjunud ja peame analüüsima, miks on nii läinud," rääkis Robben Ajaxiga mängu järel ajakirjanikele. "Kuid see pole võimalik, et ühe nädalaga läheb kõik hapuks. Me vajame vaid ühte võitu, et õigele rajale tagasi pääseda."

Kuuel eelmisel hooajal Bundesliga tšempioniks kroonitud Bayern on hetkel koduliigas langenud teist kohta jagama, liider Dortmundi Borussia on neist punkti kaugusel.

Bayernil on esimene võimalus võitude teele naasta laupäeval, kui kodus võetakse vastu hooaega hästi alustanud Mönchengladbachi Borussia, kes hoiab hetkel neljandat kohta.