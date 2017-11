Rio Ferdinand tümitas Klavanit ja Liverpooli kaitseliini

Eile Sevilla vastu 3:0 eduseisu maha mänginud Liverpooli kaitseliini kallal on seekord võtnud Manchester Unitedi legend Rio Ferdinand, Inglise koondises 81 mängu pidanud keskkaitsja.

"Igat Sevilla väravat oleks saanud ära hoida. Moreno tekitatud penalti, Moreno tekitatud karistuslöök, Klavani pealöök - ta oleks võinud selle hoopis teise suunda lüüa!" rääkis Ferdinand kanali BT Sport stuudios.

"See on praegu pöördeline hetk. Need mõned päevad, mis nädalavahetuseni on jäänud, peaksid kuluma juhtkonnal lisalaengu leidmiseks ja tiimi positiivsusele tagasi aitamiseks."

"Nad on rünnakul paremad, kuid hea tiim koosneb heast kooslusest ning see Liverpool ei tea, kuidas kaitsta tuleb. Nad on head mängimaks sellist mängu, nagu nägime esimesel poolajal, aga kui on vaja taga istuda ja kaitsta, survele vastu pidada, pole nad selleks võimelised."

Liverpool võib veel E-grupi võita, kui nad järgmises voorus kodus Moskva Spartakit võidavad. Sedasi kindlustatakse klubile esimene 16 hulka pääsemine Meistrite liigas üle üheksa aasta.

Vaata Sevilla väravat, mis osaliselt Klavani süüks pannakse!