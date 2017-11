Reali tähtmängija teenis tulevikku silmas pidades meelega kollase kaardi, UEFA plaanib lisakaristust

Madridi Reali jalgpalliklubi äärekaitsja Dani Carvajal teenis teisipäevases Meistrite liiga kohtumises Nicosia APOEL-i vastu 90. minutil aja viitmise eest sihilikult kollase kaardi.

Carvajali kollane kaart tähendab, et nüüd tuleb tal vahele jätta alagrupiturniiri viimane mäng Dortmundi Borussiaga. Realil on alagrupist edasipääs aga juba tagatud ning see tähendab, et Carvajal saaks nüüd play-off'i alustada kaartide mõistes puhtalt lehelt.

Euroopa Jalgpalli Liit UEFA aga asju päris niimoodi ei näe ning Carvajali võib ees oodata lisakaristus. Kuna Carvajal teenis UEFA eetika- ja distsiplinaarkomisjoni hinnangul kollase kaardi tulevikku silmas pidades sihilikult, siis võidakse talle määrata lisakaristus. Otsus selles osas tehakse 7. detsembril. Carvajal võib saada lisaks veel kahemängulise võistluskeelu.