Reali peatreener üllatuskaotuse järel: meil oli tohutult ebaõnne

"Me lõime suure hulga võimalusi, kuid ei löönud neid ära," sõnas Lopetegui Meistrite liiga matši järel Moskvas. "Meil oli tohutult ebaõnne, aga kui sa väravat ei löö, siis on raske võita."

"Minu mängijate töö, esitus ja tahe võita näitavad, et me olime mängus sees. Matš algas aga üllatuslikult ning CSKA näppas juhtvärava. Me olime sel hetkel tõesti ebaõnnega koos," lisas peatreener, kes usub oma meeskonda täielikult. "Real on peagi võitude teel tagasi ja lööb väravaid. Homme peame juba keskenduma Alavesi mängule ja La Ligale."

CSKA-le tõi eile võidu Evertonist laenul oleva horvaadi Nikola Vlasici teise minuti tabamus. Venemaa klubi on kahe vooru järel ka G-alagrupi liider 4 punktiga, Realil ja Romal on 3 ja Plzenil 1 punkt.