Reali kapten pole rahul, et finaal peetakse Kiievis

Madridi Reali jalgpalliklubi kapten Sergio Ramos andis mõista, et kui tema saanuks Meistrite liiga finaalmängu kohta valida, ei toimuks tänane esikohamäng Kiievis.

"Mõnesse riiki jõudmisega on sageli raskusi. Olen kindel, et paljud fännid tahaksid, et finaal toimuks kohas, mis oleks nende kodumaale märksa lähemal. Sel juhul saaksid nad mängust osa saada. Ma arvan, et selliseid asju tuleks korraldajatel mängupaikade valimisel arvesse võtta," sõnas Ramos eile ajakirjanikele, vahendab AP.

Reali ja Liverpooli vaheline finaalmäng algab täna õhtul Eesti aja järgi kell 21.45. Delfi hoiab lugejaid Kiievis toimuvaga kursis terve päeva OTSEBLOGI vahendusel.