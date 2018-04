Reali ja Juventuse põnevusetendust oma silmaga näinud Mart Seim: Reali kodus ei ole vahet, kas otsus on õige või vale. Peaasi, et otsus on Reali kasuks

Seim on ka varasemalt Reali kodumängudel käinud ning eelmisel hooajal nägi ta oma silmaga Hispaania liiga matši Valencia vastu ning Meistrite liiga poolfinaali Madridi Atleticoga (Real võitis toona Ronaldo väravatest 3:0). “Sõber on Reali ametliku fännile Madrista liige. Tema kaudu saingi pileti,“ selgitas Seim, et niimoodi tulevad pääsmed müüki umbes nädal enne mängu ehk väga pikalt plaane teha ei saa ning tegutseda tuleb kiiresti.

Seimist sai Reali poolehoidja läbi Meistrite liiga jälgimise. “Kui ikka kogu aeg Meistrite liigat vaatad, siis tuleb valida ka endale meeskond. Mina hakkasin ühel hetkel Realile pöialt hoidma. Eks see oli ikka Ronaldo pärast. Lisaks mängivad nad head ja vaatemängulist jalgpalli. Nende mängustiil on minu jaoks põnev. Nende puhul ei ole niisama palli kõigutamist. Nad on maailma parim kontrarünnakute meeskond,“ põhjendas Seim oma eelistusi.

Reali koduareenilt on ta ikka lahkunud võimsate emotsioonidega. “Täna on hääl natuke ära. Oli ikka paar päris head olukorda. Kahjuks oli neid vale värava all rohkem. Sellelt staadionilt saadav emotsioon on ikka võimas,“ lisas ta.