Raul Ojassaar | Kaheldav penalti? Kas teete nalja?

Pärast eilset Madridi Reali ja Juventuse mängu olen ootamatult palju kohanud arvamusi, mille kohaselt oli Realile viimasel üleminutil määratud penalti kaheldav, kahtlane või küsitav. Tulge maa peale tagasi!

Huvitav, millist mängu või kordust sellist asja väitvad inimesed küll vaatasid või nägid. Juventuse peatreener Allegri, väravavaht Buffon ja mitmed teisedki üritasid tõsimeeli väita, et Mehdi Benatia ei teinud Lucas Vazquezile viga. Või siis, veel absurdsem: viga oli, aga sellises mängu faasis ei oleks tohtinud selle eest penaltit anda.

Penalti OLI õige otsus. Vaadake palun neid kaadreid veel üle. Benatia (kes tuleb ju peagi Maroko koondisega Eestisse) tõukab Vazquezi esmalt kahe käega selga ning lendab talle seejärel veel ka jalaga sisse - ja seda kõike veel enne seda, kui pall hispaanlaseni jõudis. Ei mingit kahtlust. Kohtunik Michael Oliverilt õige otsus.

Iseküsimus on muidugi see, miks Vazquez sellises olukorras veel palli rinnaga maha hakkas võtma, selle asemel et see lihtsalt peaga väravasse rammida.

Gianluigi Buffoni punase kaardi puhul on Oliveri otsus samuti igati loogiline. Buffon kees üle - kohtunikku ei saa suvaliselt sõimata, trügida ja tõugata. Kui Oliver poleks seal Buffoni karmilt karistanud, oleks ta oma autoriteeti õõnestanud. Kokkuvõttes on legendaarsest väravavahist muidugi kahju, aga selles situatsioonis käitus ta lihtsalt ise rumalalt, pole midagi teha.