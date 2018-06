Raske loos: FC Flora kohtub Meistrite liiga esimeses eelringis Iisraeli tšempioniga

Lisaks Florale said oma esimesed vastased teada ka kaks välismaal pallivat eestlast, kes oma klubidega riigi meistriks tulid. The New Saintsi ridades Walesi meistriks tulnud Kevin Kauber läheb vastamisi Kutaisi Torpedoga (Gruusia), FC Vallettaga Malta tiitlit tähistanud Albert Prosa aga Albaania tšempioni FK Kukesiga.

Meistrite liiga uuenenud süsteem tähendab seda, et isegi kui Flora peaks avaringis kaotama, jätkuks nende euroteekond Euroopa liigas. Varasemalt tähendas Meistrite liiga esimeses või teises eelringis kaotus eurohooaja automaatset lõppemist.

Euroopa liiga loos homme

Homme selguvad vastased ka kolmele ülejäänud Eesti klubile, kes tänavu eurosarjades pallivad. Euroopa liigas on ainsa Eesti klubina asetatud Nõmme Kalju, kes on viimastel aastatel eurosarjades Eesti lippu kõige kõrgemal hoidnud. Nende võimalikeks vastasteks on loosi eel Glenavon (Põhja-Iirimaa), Birkirkara (Malta) ja Klaksviki (Fääri saared) paari võitja, Europa (Gibraltar) ja Priština (Kosovo) paari võitja, Tampere Ilves (Soome) ja Stjarnan (Island).

Nii FCI Levadia kui ka Narva Trans on aga asetamata meeskondade seas. Levadialaste vastane tuleb seltskonnast Velenje Rudar (Sloveenia - Ilja Antonovi koduklubi!), Dundalk (Iirimaa), Hibernian (Šotimaa), Sarpsborg (Norra - Joonas Tamme koduklubi!), Häcken (Rootsi) ja FC Kopenhaagen (Taani).

Transi võimalikud vastased on loosi eel Poznani Lech (Poola), Jeruusalemma Beitar (Iisrael), Niši Radnicki (Serbia), Sofia Levski (Bulgaaria), Irtõš (Kasahstan) ja Željeznicar (Bosnia ja Hertsegoviina).