Ragnar Klavan penaltist: ma ei kommenteeri kohtunike otsuseid, kuid see ei olnud penalti

Säärases kohtumises vahetusest sekkumise kohta tõdes Klavan, et tegemist ei ole just kõige lihtsama ülesandega. “Sellises mängus väljakule tulla, siis see on rohkem mentaalne kui füüsiline töö. Kui sisse pannakse, siis peab tooma meeskonda midagi juurde.“

Finaalivastasest Madridi Realist rääkides tunnistas Klavan, et tõenäoliselt kohtuvadki nüüd esikohamängus praeguse hetke kaks parimat tiimi. Samas usub eestlane, et Liverpoolil on finaalis kindlasti omad võimalused.

“Praegusel hetkel ongi need kaks, kes selle teekonna läbisid, kõige paremad. Igal meeskonnal on mingid nõrkused. See on üks mäng. Ja selle mänguga tuleb selgitada võitja,“ tõdes Klavan.

Finaali poole vaadates ei kohuta eestlast ka vastaste suurim staar Cristiano Ronaldo. “Mängid ikka terve meeskonna vastu. Isegi selline maailmastaar nagu Cristiano Ronaldo ei saa Meistrite liiga finaalis üksinda mängida.“

Loe veel

Seni saavutatu üle ei ole Klavan eriti veel mõelnud. See olevat tuleviku teema. “Eks neid õhtuid ja öid on veel ees, et selle üle filosofeerida,“ märkis ta lõbusalt.